Auswärtssieg im Schongang: Walser Ringer schwören sich auf Finale ein

Ringer-Rekordmeister A. C. Wals beendete das Play-off mit einem Sieg gegen Hörbranz.

Die Walser Ringer haben sich am Samstag in Hörbranz vor dem Finale der 1. Bundesliga 37:22 durchgesetzt. Dabei wurden die wichtigsten Akteure wie Markus Ragginger und Simon Marchl geschont und einige Nachwuchsathleten eingesetzt, die sich einen Kaderplatz verdient haben.

Schon länger ein Fixbestandteil der ersten Mannschaft, aber nach seiner Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist Kristian Cikel, der beide Kämpfe in eindrucksvoller Manier für sich entschied. Ebenso konnten Turpal Jakiev und Islam Gekhaev jeweils zwei souveräne Siege feiern. Im Freistil zeigte auch Tymofii Bezhenov eine sehr gute Leistung, der einen weiteren technischen Punktesieg zum Auswärtssieg beisteuerte.

Der A. C. Wals beendet die Play-off-Phase als Gruppensieger und trifft in zwei Wochen am Samstag, den 2. Dezember, in der Walserfeldhalle auf Titelverteidiger Inzing. Dort will man den Grundstein legen für die Zurückeroberung des Meistertitels, der dann die Woche darauf in Tirol fixiert werden soll.

Am selben Kampfabend ringen auch die A. C. Wals Juniors im Finale der 2. Bundesliga, in dem sie ihre tolle Saison mit einem Titel belohnen möchten. Man empfängt den Gruppensieger der 2. Bundesliga Ost, die KG Wien Juniors.