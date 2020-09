Babysitten gegen Spende: Bergheim-Fußballerinnen erschließen neue Geldquellen

Eine teure Auswärtsreise samt Übernachtung bringt das Frauen-Bundesliga-Fußballteam des FC Bergheim in finanzielle Nöte. Ein Crowdfunding-Aufruf wurde gestartet, als Dankeschön für Gönner werden unter anderem Babysitter-und Anstreichdienste geboten.

Die Auswärtsreise zum FC Südburgenland Anfang November ist lang, der Spieltermin früh: Daher wollen die Bergheimer Fußballerinnen schon am Vortag abfahren und nahe des Spielortes Olbendorf nächtigen. Allein, im knappen Budget des Clubs ist eine solche Ausgabe nicht drin. Neben dem Bundesligateam muss auch die 1b von Bergheim in der Future League bei Südburgenland antreten.

Zur Finanzierung gehen die Frauen um Kapitänin Sarah Sturm nun einen ungewöhnlichen Weg: Sie bitten auf der Plattform "I believe in you" (http://ibiy.net/FCBergheim) ...