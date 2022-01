Bad Gastein steigt in die Serie der Langlauf-Klassiker ein

Neben dem Snowboardweltcup wird Gastein Gastgeber weiterer internationaler Topevents. Unter anderen machen die Visma Ski Classics hier Station.

Seit 2001, also im 22. Jahr in Folge, gastiert die Snowboardelite in Bad Gastein. Der Mixed-Teambewerb am Mittwoch ist der bereits 40. Weltcupbewerb auf der Bucheben. Kein anderer Ort im Weltcup kann auf so viele Rennen verweisen. Mann der ersten Stunde ist Franz Weiss. Seine Agenden als langjähriger OK-Chef hat er mittlerweile an Hans Peter Harlander übertragen. Nun fungiert "Mr. Snowboard", wie sich Weiss in der Szene einen Namen gemacht hat, als Rennleiter. "Ich denke, man kann mit Stolz behaupten: ...