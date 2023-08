Bankgarantien lassen die Wogen vor Reitturnier hochgehen

Ein plötzlich eskalierender Konflikt zwischen Veranstalter und Pferdesport-Verband gefährdet die Amadeus Horse Indoors.

Die Freude über das Wiederauferstehen der Amadeus Horse Indoors (AHI/7. bis 10. Dezember im Messezentrum Salzburg) war groß im Frühjahr, die Begeisterung in der heimischen Reitsport-Szene spürbar, die Unterstützung der Politik in Stadt und Land Salzburg einhellig − doch plötzlich scheint alles anders zu sein. Der neue Veranstalter (Freunde der AHI) und der heimische Reitsport-Verband (OEPS) lieferten sich am Dienstag einen Schlagabtausch, der es in sich hatte und die Zukunft des Turniers infrage stellt.

Konkret geht es dabei (scheinbar nur) um eine Formalie. Für alle internationalen Bewerbe muss der Veranstalter Gebühren an den Weltverband (FEI) abführen. Dafür muss der jeweilige nationale Verband geradestehen, der sich auch offiziell um die Turniere bewirbt. Offenbar wurden diese Gebühren vom früheren Veranstalter nicht immer in voller Höhe abgeführt. Daher verlangt der OEPS nun von dem neuen Veranstalter (dem Unternehmer Wenzel Schmidt und Geschäftsführer Christian Steiner) im Vorfeld eine Bankgarantie. Aber: Bis letzten Freitag hätte sich der OEPS um die Vergabe des Dressur- und des Springreit-Weltcups für das Jahr 2024 in Salzburg bewerben müssen, dies hat man mangels Bankgarantie unterlassen. "Für all diese Aktionen gibt es seitens des Weltverbands klare Deadlines und diese waren bereits am 18. August. Wir konnten eine Fristverlängerung bis Dienstag erwirken, doch der Verband hat weder den Veranstalterwechsel bestätigt noch die Bewerbungen abgeschickt. Wenn das nicht passiert, ist die Veranstaltung Geschichte", sagt AHI-Geschäftsführer Christian Steiner, der dann einen immensen Schaden für den heimischen Reitsport befürchtet. "Wenn die Bewerbung nicht fristgerecht einlangt, sind die Weltcups für die nächsten vier Jahre für Österreich verloren."

Als Kompromiss habe man angeboten, die Bankgarantie für das heurige Turnier im Dezember in Höhe von 27.100 Euro zu hinterlegen. "Aber nicht rund 90.000 Euro für 2024, denn ich weiß ja aktuell gar nicht, ob ich überhaupt die Weltcups zugesprochen bekomme." Zudem würden derartige Garantien von anderen Veranstaltern gar nicht verlangt. "Wir wollen nur gleich behandelt werden wie alle anderen."