Aufstiegstraum geplatzt: BBU Salzburg verliert Entscheidungsspiel gegen starke Mattersburger

Der Traum vom Einzug in die höchste Spielklasse erfüllt sich für Salzburgs Basketballer in dieser Saison nicht. Am Ende war das dritte Duell im Play-off-Viertelfinale vor einer großartigen Kulisse in Liefering eine klare Sache für die Burgenländer.

Luka Milovac und Co. verloren am Samstag.

Die Saison der Salzburger Basketballer in der 2. Herren-Bundesliga ist zu Ende. Vor vollem Haus im Lieferinger Sportzentrum Nord, in das die BBU Salzburg wegen der Chippendales-Belegung ihrer Heimstätte Sporthalle Alpenstraße ausweichen mussten, unterlag den Mattersburg Rocks im dritten und entscheidenden Viertelfinalduell mit 65:88. Gefeiert wurden danach aber nicht nur die Sieger von ihrem kleinen, aber lauten Fanblock, der im ersten Duell nicht nur positiv aufgefallen war . Die über 300 Zuschauer und Zuschauerinnen, die für eine würdige Play-off-Atmosphäre sorgten, erhoben sich in den Schlusssekunden auch für die von Christian Ponz betreuten BBU-Asse. "Die Stimmung war toll. Schade, wir hatten es nach dem guten Start selbst in der Hand auch einen Sieg zu feiern", sagte Ponz nach dem Match.



Die BBU startet stark…

Die Anfangsphase war von dominanten Defensivreihen geprägt. Es dauerte 90 Sekunden, ehe die Mattersburger für die ersten Punkte sorgten. Die BBU erzielte ihre ersten sechs Zähler überhaupt aus Freiwürfen. Nachdem Adrian Mitchell den Bann aus dem Feld gebrochen hatte, erarbeitete sich der Gastgeber als erstes Team einen kleinen Vorsprung. Ein Dreier von Mitchell und ein Dunk von Andrew Koka, der nach abgelaufener Sperre als Einwechselspieler sofort auf Betriebstemperatur war, bescherten ein 13:8.



… und fällt im zweiten Abschnitt zurück

Nachdem es mit 19:13 in die erste Viertelpause gegangen war, brachten Raphael Miksch und Mitchell die Salzburger gar mit 23:13 voran. Doch nun wendete sich das Blatt wieder - zum x-ten Mal in dieser umkämpften Viertelfinalserie. Mattersburg traf plötzlich konstant, bei der BBU mehrten sich die Fehler. Aus zehn Punkten Vorsprung wurden rasch zehn Zähler Rückstand. So stark die BBU im ersten Abschnitt verteidigt hatte, so wenig konnte sie in Durchgang zwei entgegensetzen. Zwei Minuten vor der Halbzeit stand es 27:37. In die große Pause ging es beim Stand von 33:42.



Mattersburg lässt keine Aufholjagd zu

Die BBU startete gut, bekam von den Gästen aber immer wieder Genickschläge verpasst. Näher als sechs Punkte kam Salzburg nicht heran. Im Gegenteil: Mattersburg baute die Führung auf 56:41 aus. Salzburg wehrte sich vehement und agierte nun treffsicherer. Doch die Aufholjagd nahm nie wirklich Fahrt auf, weil die defensiven Erfolge nur Strohfeuer blieben. Da Miksch in der Schlusssekunde des dritten Durchgangs Punkte liegenließ, ging es mit einem 53:64-Rückstand in die abschließenden zehn Minuten.



BBU Salzburg bricht im vierten Viertel ein

Auch im Schlussabschnitt vergab die BBU gute Chancen. Die Defense steigerte sich zwar, die Offense hielt aber nicht Schritt. Während Koka und Co. im vierten Viertel nur zwölf Punkte erzielten, lief Mattersburg wieder heiß - gerade auch aus der Distanz. 25 Punkten lagen die Hausherren zwischenzeitlich schon zurück. An ein Comeback glaubte vier Minuten vor dem Ende wohl kaum einer mehr. Und es gelang auch nicht. Eine Saison, in der die BBU im Grunddurchgang zu den besten Teams der Liga zählte, 13 Siege feierte und erstmals in der Vereinsgeschichte auch einen Play-off-Erfolg verbuchte, endet früher als erhofft. Gerade die Spitzenteams aus dem Osten scheinen aktuell noch einen Tick voraus zu sein.