Salzburgerinnen gewannen Defensivschlacht gegen Graz mit 39:32.

Das Damenteam der BBU ist endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Nachdem die Debütsaison vergangenes Jahr coronabedingt frühzeitig abgebrochen wurde, krönten die Salzburgerinnen am Samstag ihr Heimdebüt im Sportzentrum Mitte mit einem 39:32-Erfolg über das zweite Team von UBI Graz.

Den Grundstein zum ersten Zweitliga-Erfolg in der Vereinsgeschichte des Damenteams legten die Salzburgerinnen in der ersten Hälfte. In einer mit viel Herz geführten Defensivschlacht ließen sie nur neun Punkte des Gästeteams zu und gingen mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung in die Pause. Danach trafen die Grazerinnen zwar besser, doch angeführt von Kapitänin Birgit Schneider, die 21 Punkte erzielte, und Jana Gschwandtner (zehn Punkte) stoppten die BBU-Damen die Aufholjagd der Steirerinnen und setzten sich schließlich verdient durch.

"Mit unserer Verteidigungsarbeit haben wir heute den Grundstein für den Sieg gelegt. Im Angriff müssen wir noch daran arbeiten, unsere Chancen zu nutzen. Vor allem daran, dass wir die leichten Punkte bis zum Schluss konsequenter holen", meinte Topscorerin Schneider.