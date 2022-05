BBU-Damen kämpfen um Einzug ins Finalturnier

Knapp zwei Monate lang haben die Basketball-Damen der BBU Salzburg kein Spiel mehr in der 2. Bundesliga bestritten. Nun geht es aber Schlag auf Schlag. Am Samstag (14.30) ist Tabellenführer Enns in der Sporthalle Alpenstraße zu Gast, einen Tag später kommt Schlusslicht Innsbruck (18.30).

Das große Ziel der Salzburgerinnen ist heuer der Einzug ins Finalturnier der besten vier. Aktuell rangieren sie in der wegen vieler Spielverschiebungen verzerrten Tabelle mit sechs Siegen und drei Niederlagen auf Rang drei. Gegen Enns, das bislang erst ein Match verloren hat, gelten die Salzburgerinnen zwar als Außenseiterinnen, im Hinspiel mussten sie sich allerdings nur mit 56:64 geschlagen geben. Aber auch Innsbruck wollen die BBU-Damen keineswegs unterschätzen. "Es wird anspruchsvoll sein, beide Spiele in so kurzer Zeit zu spielen", betont Coach Guillermo Sánchez.