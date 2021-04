Neben Adrian Mitchell und Marko Rakic dürfte im zweiten Play-off-Match gegen Fürstenfeld auch Guillermo Sánchez fehlen.

Nach drei Jahren Abstinenz hat die BBU Salzburg heuer in der 2. Basketball-Bundesliga endlich wieder den Einzug ins Play-off geschafft. Das Abenteuer dürfte aber bereits am Samstag wieder zu Ende gehen. Nach der 52:68-Niederlage vor einer Woche in Fürstenfeld benötigen die Salzburger im Viertelfinal-Rückspiel in der Sporthalle Alpenstraße (18 Uhr) schon ein kleines Wunder, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Denn wie schon im ersten Match dürften erneut Offensivmotor Adrian Mitchell und Center Marko Rakic verletzt fehlen. Zudem ist auch noch der Einsatz von Topscorer Guillermo Sánchez fraglich. "Auch wenn zu befürchten ist, dass unsere Personaldecke am Samstag nochmals schrumpft, wird die Mannschaft mit viel Intensität und Leidenschaft die physischen Nachteile ausgleichen", zeigt sich BBU-Obmann Dusko Stojakovic optimistisch. Und auch Trainer Christian Ponz kündigt engagierte Gegenwehr an: "Wir werden zu Hause alles geben, was in uns steckt."