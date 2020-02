Die Salzburger schlugen Schlusslicht Deutsch-Wagram am Samstag souverän.

Die BBU Salzburg hat sich am Samstag zum Auftakt des Play-downs der 2. Basketball-Bundesliga zu Hause gegen die Deutsch-Wagram Alligators mit 79:60 durchgesetzt. Angeführt von Guillermo Sánchez, der mit 18 Punkten und 14 Rebounds aufzeigte, entschieden die Hausherren alle Viertel für sich. Die Salzburger gingen früh in Führung und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Nach einem 41:35 zur Pause zogen die Salzburger im Abschlussviertel, das mit 21:12 klar an die Gastgeber ging, endgültig davon. Damit stärken Kapitän Luka Milovac und Co. ihre Position im Kampf gegen den Abstieg. Am 1. März wartet das Auswärtsmatch in Klagenfurt. Die Kärntner gewannen das Parallelspiel gegen Innsbruck mit 83:70.

Quelle: SN