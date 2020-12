Die Salzburger setzten sich nach frühem Rückstand gegen KOS Celovec noch mit 76:71 durch.

Die BBU hat am Samstag ihren ersten Sieg nach dem Re-Start der 2. Basketball-Bundesliga eingefahren. Die Salzburger zeigten in Klagenfurt nach schwachem Start den nötigen Kampfgeist und besiegten KOS Celovec letztlich mit 76:71 (32:31).

Die Basketballer der BBU taten sich anfangs sichtlich schwer gegen die Zonenverteidigung der Kärntner und lagen nach dem ersten Viertel bereits mit 9:19 zurück. Mit verbesserter Verteidigung und hart erarbeiteten Punkten am Brett kämpfte sich die Salzburger wieder heran und gingen unmittelbar vor der Halbzeit sogar mit 32:31 in Führung.

Klagenfurt machte es noch einmal spannend

Nach zuvor eher schwachen Trefferquoten zeigten sich in der zweiten Halbzeit beide Teams zielsicherer. Da die Salzburger vor allem aus der Distanz wieder zu alter Form fanden, konnten sie ihre Führung bis zum Viertelende noch leicht auf 56:50 ausbauen. Nach zwei weiteren Dreiern von Diaz Del Rio Foces lag die BBU bereits zwölf Punkten voran, aber die Gastgeber sorgten mit einem 8:0-Lauf noch einmal für Spannung. Die Salzburger behielten jedoch die Nerven und setzten sich schließlich mit 76:71 durch.

"Den Kampf aufgenommen"

"Es war ein hartes Spiel. KOS hat uns das ganze Spiel über alles abverlangt, aber wir haben diese Woche gut vorbereitet und eine gute Trainingswoche gehabt. Ich denke, wir haben verdient gewonnen", meinte BBU-Trainer Christian Ponz. Auch Obmann Stojakovic war zufrieden: "Gute zweite Halbzeit von unseren Jungs. Speziell im zweiten Viertel haben wir die Intensität erhöht und den Kampf aufgenommen."

Durch den Auswärtssieg bleibt die BBU in der 2. Bundesliga auf Play-Off-Kurs. Weiter geht es bereits am Dienstag gegen die Raiders Tirol um 19:30 Uhr in der Sporthalle Alpenstraße (im Live-Stream auf der Homepage der BBU).

KOS Celovec − BBU Salzburg 71:76 (31:32).

Die besten Werfer: Fizuleto (21), Heine (17), Smrtnik (12) und Huber (10) bzw. Diaz Del Rio Foces (19 Punkte/5 Dreier), Sánchez (16/2), De La Cruz (16/2), Rakic (8), Milovac (7), Miksch (6), Mitchell (4/1).



Quelle: SN