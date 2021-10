Unter schwierigen Voraussetzungen hat die BBU am Samstag einen gelungenen Start in die neue Basketball-Saison gefeiert. Die Salzburger setzten sich in der 1. Cup-Runde bei den Wörthersee Piraten mit 85:82 nach Verlängerung durch.

Coach Christian Ponz musste zum Auftakt gleich auf mehrere Mannschaftsstützen verzichten. So hatten sich zuletzt beim Testspielsieg über Burghausen die Aufbauspieler Lorenzo O'Neal und Savo Blagojev verletzt. Zudem fehlten in Kärnten auch Raphael Miksch, Bojan Milojevic und Jakob Kolb. Dennoch starteten die Salzburger stark in die Partie und lagen nach dem ersten Viertel mit 18:24 in Front.

Ex-BBU-Coach Aaron Mitchell, der heuer bei den Wörthersee Piraten auf der Trainerbank sitzt, reagierte mit einer Umstellung in der Defensive, die die Salzburger völlig aus dem Tritt brachte. So gelangen ihnen im zweiten Spielabschnitt nur sechs Punkte, und zur Halbzeit lagen plötzlich die Kärntner mit 34:30 voran. In der zweiten Hälfte lieferten sich beide Teams dann ein ausgeglichenes Match, in dem sich die BBU mit dem letzten Wurf in die Verlängerung rettete. Den Sieg für Salzburg fixierte am Ende ausgerechnet Adrian Mitchell, der gegen das Team seines Vaters mit 24 Punkten der erfolgreichste Werfer am Feld war.

"Das Spiel hätte wirklich an beide Mannschaften gehen können. Es war sehr physisch und ein guter Saisonauftakt für uns beide. Ich bin extrem stolz auf die Jungs", meinte BBU-Trainer Ponz.