Die BBU Salzburg hat einen weiteren Schlüsselspieler im Verein gehalten. Der Ungar Dusan Oluic, der seit 2016 in der Mozartstadt spielt, unterschrieb nun für seine vierte Saison in Salzburg. "Wir wissen sehr genau um die Stärken und Verbesserungspotentiale von Crazy-Shot-Oluic. Wichtig für ihn wird sein, eine gute Vorbereitung zu absolvieren, damit er über die gesamte Saison sein volles Potential abrufen kann. Dann ist Dusan einer der Top-Spieler in der Liga auf seiner Position!", Obmann Dusko Stojakovic. Für Oluic selbst ist die Entscheidung für die BBU schnell festgestanden. "Ich fühle mich in Salzburg wie zuhause. Wenn ich aus dem Urlaub bei meiner Familie zurückkomme, oder egal von woher, dann fühle ich mich immer gut, wenn ich wieder in der Stadt bin", betont Oluic, der zuletzt im Schnitt pro Partie acht Punkte, gut drei Rebounds und zwei Assists geliefert hat. Dabei glänzte er vor allem in der ersten Saisonhälfte, ehe er von gesundheitlichen Problemen ausgebremst wurde.



Quelle: SN