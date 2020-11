Die Salzburger durften bei der 62:82-Heimniederlage gegen Güssing/Jennersdorf nur eine Viertelstunde lang von der Sensation träumen.

Nach fast einem Monat Spielpause wartete auf die Basketballer der BBU am Samstag gleich der schwerstmögliche Gegner der 2. Bundesliga. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Güssing/Jennersdorf hielten die Salzburger vor leeren Rängen in der Sporthalle Alpenstraße anfangs überraschend gut mit. Nach einer Viertelstunde trennten die beiden Teams nur zwei Punkte (33:31 für Jennersdorf). Dann legte der Favorit aber einen Zwischensprint ein und ging mit einer 44:33-Führung in die Halbzeitpause. Angeführt von Guillermo Sánchez, der 22 Punkte erzielte und sechs Rebounds aufsammelte, hielt Salzburg in der zweiten Hälfte weiter stark dagegen. Dennoch gingen beide Viertel knapp verloren, sodass sich am Ende der Tabellenführer doch recht deutlich mit 82:62 durchsetze.

Quelle: SN