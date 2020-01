Die ersatzgeschwächten Salzburger können ihre Heim-Festung in der Alpenstraße gegen die Wörthersee Piraten aus Klagenfurt nicht halten und verlieren mit 65:82.

Die BBU Salzburg hat am Samstag die dritte Niederlage in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Ohne Schlüsselspieler wie Luka Milovac, Dusan Oluic, Dimitris Mouratoglu oder Adrian Mitchell unterlagen Guillermo Sanchez und Co. den Wörthersee Piraten in der Sporthalle Alpenstraße mit 65:82 (35:45). "Wir haben uns trotzdem gut geschlagen und sind lange bis auf rund zehn Punkte drangeblieben. Über 40 Minuten macht sich die fehlende Routine aber schon bemerkbar", erklärte Dejan Ljubinkovic, der wegen der zahlreichen Ausfälle so manchem Talent, aber auch dem reaktivierten Urgestein Jasmin Tomas viel Einsatzzeit gab.

Die heimstarken Salzburger, die alle sechs Saisonerfolge zu Hause feierten, erwischten gegen den Tabellensiebenten aus Kärnten einen guten Start. Als beim Stand von 5:0 wegen technischer Probleme mit der 24-Sekunden-Uhr aber mehrmals das Spiel unterbrochen werden musste, geriet man früh außer Tritt. Die favorisierten Gäste gingen rasch in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Den 25:18-Vorsprung nach dem ersten Viertel bauten die Klagenfurter bis zur Halbzeit auf zehn Punkte aus.

Auch nach der Pause gingen beide Viertel an die Piraten (19:15, 18:15). Salzburg ließ den Gegner zwar nie komplett enteilen, kam in den besseren Phasen aber nie nahe genug, um das Spiel drehen zu können. "Ich bin sicher, mit Luka Milovac, der das Herz der Mannschaft ist, wäre das eine spannende Schlussphase geworden", meint Ljubinkovic, dessen Team aber immer wieder leichte Fehler beging und beim Rebound unterlegen war.

Drei Spiele vor dem Ende des Grunddurchgangs liegen die Salzburger weiter an der neunten Stelle. Die Chancen auf den Einzug in das Play-off der Top 8 sind weiter gesunken. Verliert Eisenstadt am Sonntag, bleibt man aber im Rennen. In den beiden folgenden Heimspielen braucht es zumindest einen Sieg, um sich ein Finale gegen die achtplatzierten Burgenländer zu verdienen. Der Blick muss gleichzeitig nach unten gerichtet sein, denn die Verfolger erhöhen den Druck im Kampf um eine gute Ausgangsposition für das drohende Play-down gegen den Abstieg. "Zumindest den neunten Platz zu verteidigen ist sehr wichtig", weiß auch BBU-Trainer Ljubinkovic.

Quelle: SN