Die Salzburger verlieren auch das neunte Auswärtsspiel der Saison und bleiben nach der 75:87-Niederlage gegen Verfolger KOS Celovec zwei Siege hinter den achtplatzierten BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt.

Mit einem eindrucksvollen Heimsieg gegen die Fürstenfeld Panthers hatte die BBU Salzburg zuletzt noch einmal Schwung aufgenommen, um doch noch ins Play-off der besten acht Mannschaften der 2. Basketball-Bundesliga einzuziehen. Samstagabend folgte der rasche Dämpfer. Gegen den Klagenfurter Tabellennachbar KOS Celovec erlitten Adrian Mitchell und Co. eine deutliche 75:87-Auswärtsniederlage. Fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs fehlen den Salzburgern damit weiter vier Punkte auf Rang acht.

In Klagenfurt reichten 29 Punkte von Topscorer Mitchell und 17 Zähler von Guillermo Sánchez nicht, um erstmals in dieser Saison auch auswärts zu bestehen. Die Kärntner, die im Winter einen Trainerwechsel vollzogen und mit Martin Bajc eine vielversprechende Neuverpflichtung getätigt hatten, erwiesen sich in neuer Besetzung zu stark und zogen rasch davon. Zwischen der fünften und zehnten Spielminute stellten die Gastgeber, bei denen Bajc mit 22 Punkten gleich zum Topscorer avancierte, von 12:12 auf 26:12. Davon sollten sich die Salzburger nie mehr erholen. Die beiden ersten Vierteln gingen mit 28:13 und 25:13 ebenso klar an die Klagenfurter wie der dritte Durchgang (22:15). Die Aufholjagd im Schlussabschnitt, den die Gäste mit 34:12 für sich entschieden, kam zu spät.

Quelle: SN