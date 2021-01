Salzburger setzten sich zu Hause mit 76:56 (33:29) durch.

Nach zwei knappen Heimniederlagen in Folge hat die BBU am Samstag endlich ihren ersten Sieg im neuen Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Salzburger bezwangen Deutsch-Wagram in der Sporthalle Alpenstraße mit 76:56 (33:29).

Angeführt von Adrian Mitchell, der mit 15 Punkten erneut besten Scorer war, lagen die Salzburger früh bereits um bis zu zwölf Punkte voran. Bis zur Halbzeitpause schmolz jedoch der Vorsprung auf vier Punkte zusammen, und kurz nach Wiederanpfiff lagen sogar die Gäste zwei Mal in Front. Doch die Salzburger fanden schnell wieder zu ihrem Spiel, zogen auf 73:42 davon und feierten schließlich den dritten Sieg im fünften Heimspiel en suite.

Quelle: SN