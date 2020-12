Salzburger setzten sich zu Hause gegen Dornbirn mit 77:64 durch

Die Basketballer der BBU sind dem Erreichen der Play-offs in der 2. Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Salzburger setzten sich am Samstag in der Sporthalle Alpenstraße gegen Dornbirn letztlich klar mit 77:64 (33:31) durch und feierten im letzten Spiel vor der Weihnachtspause (nach Erfolgen über Celovec und zuletzt Tirol) bereits den dritten Sieg in Folge.

Obwohl die Vorarlberger als Liga-Schlusslicht nach Salzburg kamen, waren die Gastgeber gewarnt. Das Hinspiel in Dornbirn hatten sie zum Saisonauftakt deutlich mit 58:83 verloren. Zudem traten die Vorarlberger mit neuen Legionären an. So benötigten die Salzburger auch ein wenig Zeit, um sich auf Dornbirn so richtig einzustellen. Bis zur Halbzeit wechselte die Führung hin und her. Erst Mitte des dritten Viertels gelang es der BBU, sich abzusetzen und so vor dem Schlussabschnitt auf 60:46 davonzuziehen. In den letzten zehn Minuten ließen die Salzburger, bei denen Aaron Mitchell als Topscorer 20 Punkte erzielte, die Gäste nicht mehr entscheidend herankommen und feierten mit dem 77:64-Sieg eine geglückte Revanche.



Quelle: SN