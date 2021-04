Salzburger Basketballer waren gegen Fürstenfeld knapp dran, ein Entscheidungsspiel im Play-off-Duell zu erzwingen.

Die Vorzeichen standen nicht gut. Dennoch ist den Basketballer der BBU am Samstag beinahe gelungen, den nötigen Heimsieg zu feiern, um die Hoffnung auf den Aufstieg ins Halbfinale der 2. Bundesliga aufrecht zu erhalten. Nach der 52:68-Niederlage vor einer Woche in Fürstenfeld mussten die Salzburger im zweiten Duell der Best-of-3-Viertelfinal-Serie gleich drei Stammspieler vorgeben. Neben Offensivmotor Adrian Mitchell und Center Marko Rakic, die bereits im Auswärtsspiel verletzt gefehlt hatten, fiel auch noch Topscorer Guillermo Sánchez aus. Damit hatte BBU-Coach Christian Ponz in der Sporthalle Alpenstraße nur zwei fitte Spieler neben sich auf der Ersatzbank sitzen.

Dennoch hielten die Salzburger das Match von Anfang an nicht nur offen, sondern lagen zu Beginn des zweiten Viertel sogar mit 27:14 in Front. Fürstenfeld schlug jedoch zurück und warf sich nach der Halbzeitpause einen Acht-Punkte-Vorsprung heraus. Die BBU kämpfte sich wieder heran und lag vier Minuten vor Schluss selbst mit 65:60 voran. Die Entscheidung fiel beim Stand von 70:70. Erst wurde der Korbleger-Versuch von Raúl De La Cruz spektakulär geblockt, dann versenkte auf der Gegenseite Georg Wolf einen Dreier zum 73:70-Endstand. Damit blieb den Fürstenfeldern ein Entscheidungsspiel im Play-off erspart, während die Salzburger erhobenen Hauptes im Viertelfinale ausschieden.