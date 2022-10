BBU Salzburg verdient sich Auftaktsieg im Schlussviertel

Lange war das Zweitligaduell gegen die Wörthersee Piraten offen, doch die Salzburger Basketballer konnten am Ende zulegen und den Heimerfolg fixieren.

85:74 - am Ende behielt die BBU Salzburg zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Basketball-Bundesliga klar die Oberhand. Doch das Heimspiel gegen die Wörthersee Piraten in der Sporthalle Alpenstraße war drei Viertel lang völlig offen. Die Führung wechselte regelmäßig. Die BBU hatte zwar den besseren Start erwischt und lag auch nach den ersten zehn Spielminuten 25:22 voran, doch die Klagenfurter stellten ihre Verteidigung um und bereiteten den Salzburger Falken damit Probleme. Zur Halbzeit führten die Gäste um den ...