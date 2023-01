BBU Salzburg verliert Spitzenspiel in Güssing

Die Entscheidung im Gipfeltreffen der 2. Basketball-Bundesliga fiel in den Schlussminuten. Die Salzburger können dennoch schon für das Play-off planen.

Nach dem knappen Erfolg über die Tirol Raiders hat die BBU Salzburg im nächsten Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Beim Tabellenführer der Ost-Conference, den Güssing Blackbirds, unterlag der Spitzenreiter des Westens am Samstagabend 70:78. Die Salzburger Falken bleiben Erster ihrer Gruppe, da die Innsbrucker erneut verloren. Güssing hat nun ebenfalls elf Saisonsiege zu Buche stehen.

BBU Salzburg hält Topspiel lange offen

Ohne den erkrankten Robert Becker, war Salzburg gut gestartet. Nachdem die BBU, bei der Thomas Buchegger glänzte, mit einer 24:21-Führung ins zweite Viertel gegangen war, kam der Gastgeber aber stark auf. Das in der Defense starke Güssing führte zur Pause 43:35. Salzburg hielt das Spiel danach aber offen. Das Schlussviertel wurde bei 54:54 begonnen. Die Entscheidung fiel in den letzten zwei Minuten. Adrian Mitchell, mit 21 Punkten Topscorer der Gäste, hatte zuvor per Distanzwurf ausgeglichen, doch Güssing nutzte seine Erfahrung, zog einige Fouls und holte den Sieg an der Freiwurflinie.

Wiedersehen im Play-off?

"Die Blackbirds haben trotz ihrer Ausfälle gezeigt, dass sie eines der besten Teams in der Liga sind. Wir haben gut gespielt, aber zu viele Ballverluste verursacht, die schlussendlich auch den Unterschied ausgemacht haben", sagt BBU-Trainer Christian Ponz, dessen Team mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Play-off fixieren kann.