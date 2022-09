BBU Salzburg visiert Aufstieg in die 1. Bundesliga an

Mit hohen Ambitionen startet die BBU in die neue Basketball-Saison. "Letzte Saison haben wir es in der 2. Liga ins Play-off geschafft, jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen. Unser Ziel ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga", erklärt Headcoach Christian Ponz. Zwar musste das Herrenteam im Sommer die Abgänge von Savo Blagojevic und Guillermo Sánchez verkraften, der Kern der Mannschaft konnte aber gehalten werden. Zudem wurden mit Drew Koka,Robert Becker und Kenan Biberovic Spieler verpflichtet, die für größere körperliche Präsenz unter dem Korb sorgen und dem Team mehr taktische Flexibilität ermöglichen sollen.

Das Damenteam, das letzte Saison mit der Qualifikation fürs Final Four der 2. Liga überrascht hat, bekommt noch etwas Zeit zur Weiterentwicklung. Die Rückkehr von Valentina Klocker, die zuletzt mit den London Lions in England Titel gehamstert hat, soll helfen, den Abgang von Kapitänin Birgit Schneider zu kompensieren.