Salzburger mussten sich den Nord Dragonz mit 73:79 geschlagen geben.

Den Basketballern der BBU ist es am Samstag nicht geglückt, Platz sechs in der 2. Bundesliga zu verteidigen. Die Salzburger verloren bei den Nord Dragonz aus Eisenstadt mit 73:79 (43:38) und mussten damit die Burgenländer in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

Nur in den Anfangsminuten lag die BBU kurz in Front, danach legten stets die Gastgeber vor. Angeführt von Guillermo Sánchez Daza, der mit 26 Punkten und sechs Rebounds glänzte, hielten die Salzburger den Rückstand stets in Grenzen und kamen immer wieder auf wenige Punkte heran. Die Führung konnten sie aber nicht mehr zurückerobern. Die letzte große Chance, das Spiel doch noch zu drehen, hatte die Mannschaft von Coach Christian Ponz in der vorletzten Spielminute. Doch nachdem die Salzburger auf 73:74 verkürzt hatten, punkteten nur mehr die Nord Dragonz.

Die BBU hat in den letzten Spielen vor Ende des Grunddurchgangs noch die Chance, aus eigener Kraft Platz sechs zurückzuerobern. Denn während die nun punktgleichen Burgenländer vor dem Play-off-Start nur mehr ein Spiel zu absolvieren haben, können die Salzburger noch zwei Mal anschreiben. Mit Tabellenführer Fürstenfeld und den drittplatzierten Swarco Raiders aus Tirol warten allerdings noch zwei der besten Teams der Liga − und das auswärts.