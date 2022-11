Erfolgslauf gestoppt: BBU verliert trotz Aufholjagd

Salzburger Basketballer zeigen im Spitzenspiel in Innsbruck Moral, unterliegen aber verdient. Die erste Saisonniederlage kostet die Tabellenführung.

Die Siegesserie der BBU Salzburg in der 2. Basketball-Bundesliga ist gerissen. Am Samstag mussten sich Adrian Mitchell und Co. bei den Raiders Tirol in Innsbruck mit 77:86 geschlagen geben. Die Hausherren, die wie die Salzburger Falken nun bei vier Siegen nach fünf Runden halten, übernahmen damit vorerst die Tabellenführung in der West-Conference.

BBU Salzburg fällt früh zurück

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten nahm das Unheil bald seinen Lauf. Die Tiroler, die in der Offense deutlich klarer in ihren Aktionen waren als die Gäste, zogen noch im ersten Viertel davon. Im zweiten Durchgang führten sie zwischenzeitlich gar mit 15 Punkten Vorsprung. Beim Stand von 47:35 ging es in die Halbzeitpause.

Starkes Comeback bleibt unbelohnt

Aus dieser kehrte das Team von Chefcoach Christian Ponz wie verwandelt zurück. Die Salzburger agierten nun konsequenter und konzentrierter. Der Rückstand schmolz rasch. Doch zu einem Führungswechsel kam es nicht mehr. Nachdem die Salzburger den dritten Abschnitt mit 27:19 gewonnen hatten, steigerten sich die Raiders am Schluss wieder. Obwohl Topscorer Jernej Ledl bei 18 Punkten gehalten wurde, setzten sie sich verdient durch. "Es war ein erwartet schweres Spiel. Die Rollenspieler der Raiders haben heute ihre Würfe getroffen und den Unterschied gemacht. Wir haben bis zum Ende gekämpft, aber leider hat es nicht gereicht. Gratulation an die Raiders", sagt BBU-Trainer Ponz.

Koka ragte heraus

Bei der BBU war Drew Koka, der am Ende aber kraft- und glücklos agierte, mit 24 Punkten und 18 Rebounds der auffälligste Spieler. Mit dem Auswärtsmatch beim Spitzenteam KOS Celovec in Klagenfurt wartet in sieben Tagen bereits die nächste schwere Aufgabe auf die nun nicht mehr makellosen Salzburger.