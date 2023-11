Basketball: Ersatzgeschwächte BBU Salzburg unterliegt nach hartem Kampf

Der Salzburger Zweitligist kassierte die dritte Niederlage in Serie. Gegen ein brutal treffsicheres Vienna United muss der couragierte Auftritt aber Mut machen.

Mit Drew Koka, Robert Becker, Thomas Buchegger und Luka Kamber fehlten der BBU Salzburg am Samstag absolute Stützen. In der Sporthalle Alpenstraße verlor der ersatzgeschwächte Basketball-Zweitligist gegen Vienna United mit 57:84 (41:47). "Wir haben gut gekämpft, haben aber vor allem die Dreier des Gegner aber nicht stoppen können. Man gesehen, dass wir nicht topfit waren", sagt BBU-Coach Christian Ponz. Marko Rakic überragte mit 20 Punkten im Team der Salzburger, die den Kader mit zahlreichen Nachwuchsspielern auffüllten, darunter etwa Liam Stickler, Sohn der Salzburger Wasserball-Ikone Christian Stickler.

Wiener aus der Distanz eiskalt

Die Hausherren, die in Mistelbach zuletzt 51:90 untergangen waren, mussten wieder früh einem Rückstand nachlaufen. Bei 4:11 entschied sich Trainer Christian Ponz zur ersten Auszeit. Sie fruchtete nicht sofort. Die Gäste bewegten den Ball auch danach stark, fanden immer wieder den freien Mann und bestraften die Zuordnungsprobleme der Salzburger mit sehr vielen erfolgreichen Distanzwürfen. Die BBU gab aber nicht auf und kämpfte sich nach einem 4:18-Nachteil noch auf 18:29 heran.

Salzburger mit viel Kampfgeist

Im zweiten Viertel setzten die Gastgeber den Aufwärtstrend zunächst fort. Die flinken Verteidiger Kazuhiko Yokoyama, Tobias Korn und Gabriel Calic, der trotz Fingerverletzung spielte, erhöhten den Druck. Doch die Wiener hielten ihm stand und zogen mit mehreren Dreiern (Trefferquote 12 von 17 in den ersten zwei Vierteln) wieder auf 37:22 davon. Es blieb ein Auf und Ab. Die Wiener punkteten effektiv, die Salzburger kämpften beherzt. Dank starker Aktionen von Mario Sucic und Rakic, der in den Schlusssekunden vor der Halbzeitpause noch aus der Distanz traf, ging es nur mit sechs Punkten Rückstand bei 41:47 in das dritte Viertel.

Talente sammeln Erfahrung

Nach der Pause befeuerte Yokoyama mit zwei Dreiern die Hoffnungen der über 100 Zuseher und Zuseherinnen in der Sporthalle Alpenstraße. Doch Wien wackelte nur kurz, traf dann bald wieder ausgezeichnet. Trotz großen Engagements der Hausherren, bei denen etwa Youngster Anes Prosic einige Einsatzminuten bekam, lagen sie vor dem Schlussdrittel wieder mit elf Punkten zurück (52:63). Und in den abschließenden zehn Spielminuten gelang keine Aufholjagd mehr. Im Gegenteil: Der Glaube an die Überraschung schwand, der Rückstand wuchs. Auch Paul Bauernhansl und Erik Dietz durften noch Erfahrungen sammeln. Am Ende stand 57:84 auf der Anzeigetafel. Die BBU Salzburg muss heuer wohl hart um den Play-off-Einzug kämpfen.