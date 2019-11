Salzburgs Basketballer mussten sich erstmals in dieser Zweitliga-Saison zu Hause geschlagen geben.

Nach vier Siegen in Folge ist die Heimserie der BBU in der 2. Basketball-Bundesliga gerissen. Die Salzburger verloren am Samstag in der Sporthalle Alpenstraße gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt mit 76:90 (37:52) und liegen nun unmittelbar hinter den Burgenländern auf dem neunten Tabellenplatz.

Den Spielern schien das kräfteraubende Cup-Match vom Mittwoch noch in den Knochen zu stecken. Erst in der Verlängerung hatten sich die Salzburger damals Dornbirn geschlagen geben müssen. Gegen die Nord Dragonz lag man nach dem ersten Viertel nur um drei Punkte zurück, bis zur Halbzeit ließ man die Burgenländer aber um weitere 12 Punkte davonziehen. Diesen Rückstand konnten die Salzburger nicht mehr wettmachen. Zwar gewann die BBU das dritte Viertel mit 22:20, doch gelang danach keine weitere Aufholjagd.

Bester Werfer der Salzburger war Guillermo Sánchez Daza mit 16 Punkten. Adrian Mitchell war mit vier Assists der beste Vorbereiter der BBU und erzielte zudem 13 Punkte.

Quelle: SN