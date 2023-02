Im Westen stark: BBU Salzburg fixiert Einzug in Play-offs

Basketball-Zweitligist trotzt in Dornbirn Ausfällen und gewinnt nach einem starken Schlussviertel.

Nach zwei Niederlagen gegen Teams aus der Ost-Conference der 2. Basketball-Bundesliga hat die BBU Salzburg am Samstag unter Beweis gestellt, dass man zumindest im Westen zu den Spitzenteams zählt. Mit einem 81:72-Erfolg bei den Dornbirn Lions fixierten die Falken den Einzug in die Play-offs. Wie Tabellenführer Swarco Raiders Tirol hält das Team von Chefcoach Christian Ponz bei zwölf Saisonsiegen. Drei schwere Spiele stehen im Grunddurchgang noch an. In diesen kann die BBU die Ausgangsposition für die Meisterrunde noch verbessern.

BBU Salzburg setzt in der Schlussphase zu

Ohne Drew Koka starteten die Salzburger in Vorarlberg gut. Adrian Mitchell und Co. führten im zweiten Viertel zwischenzeitlich mit 13 Punkten, doch Dornbirn blieb dran und verkürzte vor der Halbzeitpause auf 43:47. Im dritten Abschnitt drehten die Hausherren gar das Spiel. Die BBU lag vor dem Schlussviertel 61:64 zurück. Ein 20-Punkte-Lauf ließ die Salzburger am Ende aber noch souverän gewinnen. In dieser Phase glänzten vor allem Lorenzo O'Neal und Robert Becker, der wie Mitchell 25 Punkte erzielte und zudem auf 12 Rebounds kam. "Ich bin stolz auf unsere Leistung heute. Wir haben eine schwierige Trainingswoche hinter uns. Die Jungs haben trotz der Ausfälle und kurzer Rotation eine starke Leistung abgeliefert", sagt BBU-Trainer Ponz.