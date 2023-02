Salzburger Zweitligadamen krönen Aufholjagd mit Heimsieg

Das Damenteam der BBU lag im Heimspiel gegen TI Innsbruck zur Halbzeit mit 25:30 zurück. Angeführt von Ersatz-Kapitänin Valentina Klocker drehten sie das Match und setzten sich noch mit 59:53 durch.

Die erste Revanche ist geglückt. Die Basketballdamen der BBU Salzburg feierten am Samstag im Sportzentrum Mitte einen 59:53-Heimsieg über den bislang noch ungeschlagenen Tabellennachbarn TI Innsbruck. Das erste Duell mit den Tirolerinnen hatte das Team von Coach Kenan Biberovic, der im Sommer Guillermo "Gigi" Sánchez als Damentrainer abgelöst hat, zum Saisonauftakt noch mit 40:49 verloren. Am Sonntag (14 Uhr) soll die nächste Revanche vor eigenem Publikum folgen. In der Sporthalle Josef-Preis-Allee treffen die BBU-Damen auf den BC Vienna, der sich im Hinspiel denkbar knapp mit 45:44 durchgesetzt hatte.

Intensive Vorbereitung aufs Heimdoppel

"Wir haben uns die Spiele gegen die beiden noch einmal gemeinsam angeschaut und analysiert, was wir besser machen können", erklärt Coach Biberovic, der unter der Woche gleich drei intensive Trainingseinheiten zur Vorbereitung angesetzt hatte. Gegen Innsbruck machte sich das anfangs noch nicht bezahlt. "Das letzte Training war nicht so gut und das haben wir leider ins Spiel mitgenommen", verrät der in den USA ausgebildete Flügelspieler, der seit Sommer auch das Herrenteam verstärkt.

Teamspirit als Schlüssel zum Sieg

So lagen seine Damen nach dem ersten Viertel noch mit 16:20 und zur Halbzeit mit 25:30 zurück. Dabei fehlte den Salzburgerinnen auch die Führung ihrer verletzten Kapitänin Sonja Simeunovic. Für sie schlüpfte Ex-Nationalspielerin Valentina Klocker, die bereits in den USA und England wertvolle Erfahrung gesammelt hat, in die Rolle der Spielmacherin. "In der Pause haben wir noch einmal betont, dass alle Spielerinnen auf ihre Weise Verantwortung übernehmen müssen und nicht nur auf die erfahreneren Spielerinnen vertrauen dürfen. Das hat sich ausgezahlt, denn gewinnen kannst du nur als Team, wenn jede nach ihren Möglichkeiten alles gibt", betont Klocker, die mit 23 Jahren zu den Routiniers im jungen Salzburger Team zählt.

Salzburg lag schon 15 Punkte voran

Gemeinsam schafften sie im dritten Viertel die Wende. Nachdem sie mit 38:37 erstmals in Führung gegangen waren, bauten die Salzburgerinnen sukzessive ihren Vorsprung bis auf 15 Punkte aus. In den Schlussminuten kämpften sich die Tirolerinnen zwar noch einmal auf sechs Punkte heran. Der Sieg der BBU-Damen war aber nie in Gefahr.

Schwung und Energie mitnehmen

"Auch wenn die letzten Minuten nicht mehr so gut waren und wir eigentlich insgesamt besser spielen können, wollen wir den Schwung und die Energie in unser Sonntagsspiel mitnehmen", sagt Coach Biberovic. "Es klappt zwar vieles noch nicht perfekt, aber wir werden immer besser und wollen das auch gegen die starken Wienerinnen auf dem Feld zeigen."