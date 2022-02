Beim Zweitligsten treten Obmann Stojakovic und sein Stellvertreter ihre Ämter ab. Weiterentwicklung Richtung Erster Liga als Ziel.

Während die Zweitligamannschaft der BBU am Wochenende aufgrund von Coronafällen bei Gegner Jennersdorf einmal mehr unfreiwillig spielfrei hatte, fand ein Wechsel in der Vereinsführung statt. Dusko Stojakovic tritt nach vier Jahren als BBU-Obmann aus beruflichen Gründen zurück. Mit Raphael Miksch übernimmt ein aktueller Bundesligaspieler das oberste Amt bei den Salzburgern. Der 24-Jährige, der im Sommer 2020 aus Kufstein an die Salzach gewechselt war, hat bei der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf den Sportfachwirt studiert und will die BBU weiter in Richtung Erste Liga entwickeln.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Danke Dusko für sein Engagement. Ich werde den Verein weiter professionalisieren und da weiter machen, wo er aufgehört hat", betont Miksch. Als sein Stellvertreter wird künftig der erstligaerfahrene Landesliga-Trainer Dominik Klocker fungieren. Er übernimmt das Amt von Wolfgang Stöglehner, der dem Vorstand als Jugendleiter erhalten bleibt.

Das nächste Spiel der BBU ist für Mittwoch (20 Uhr) gegen Kufstein geplant. Nur eine von aktuell vier anstehenden Nachholbegegnungen in der 2. Basketball-Bundesliga, die ihre Saison aufgrund der zahlreichen Spielverschiebungen bereits um zwei Wochen verlängert hat.