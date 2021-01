Salzburg hält Verfolger aus Wien mit 71:47-Auswärtserfolg auf Distanz.

Die BBU Salzburg hat am Samstag in der 2. Basketball-Bundesliga nach einer langen Heimspielserie den dritten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Das Team von Coach Christian Ponz setzte sich in Wien bei den Basket Flames mit 71:47 (39:22) durch und baute damit den Vorsprung auf den achtplatzierten Verfolger auf vier Zähler aus.

Schnell davongezogen

Die Hausherren konnten die Partie nach einer 5:0-Führung nur in den ersten Minuten offen gestalten, die Salzburger konterten jedoch mit einem 17:2-Lauf. Danach ließ die BBU nichts mehr anbrennen, lag dank starker Verteidigung und hoher Trefferquote zur Pause bereits mit 39:22 voran und setzte sich schließlich mit 71:47 durch. "In den ersten drei Vierteln haben wir eine sehr starke Defensivleistung gezeigt. Zudem haben wir im Angriff viel abgeklärter gespielt. Der Sieg geht völlig zu Recht nach Salzburg", meinte BBU-Obmann Dusan Stojakovic.

Erste Punkte und Verletzungssorgen

Bester Werfer der Salzburger war einmal mehr Adrian Mitchell, der neben 19 Punkten fünf Assists zum Sieg beisteuerte. Kapitän Luka Milovac war mit acht Rebounds eine Macht unter dem Korb und mit sechs Vorlagen auch der erfolgreichste Zuarbeiter. Groß war zudem die Freude über den letzten versenkten Dreier zum 71:47-Endstand, waren es doch die ersten Punkte in der 2. Bundesliga für Andreas Salihovic. Sorgen bereitet hingegen, dass Raúl De La Cruz Villegas nach einer Viertelstunde verletzt vom Parkett musste.