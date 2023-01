Zuerst Gala, dann Frust: BBU Salzburg gewinnt brisantes Spitzenspiel

Adrian Mitchell glänzte über weite Strecken des Spitzenspiels gegen die Raiders Tirol. Nach einem Disput mussten aber seine Teamkollegen den wichtigen Heimsieg und den Sprung an die Tabellenspitze retten. Dass der Gegner aus Innsbruck durch einen vermeintlichen Wettskandal geschwächt ist, war kaum zu merken.

Die BBU Salzburg ist neuer Tabellenführer der West-Conference der 2. Basketball-Bundesliga. Die Falken setzten sich am Samstagabend vor 300 Zuschauern in der Sporthalle Alpenstraße im Gipfeltreffen gegen die Swarco Raiders Tirol mit 76:67 durch und halten damit nach 13 Partien bei elf Siegen - und damit einem mehr als die Innsbrucker. Auch im Osten hat kein Team mehr Siege am Konto als die Salzburger. "Ein wichtiger Sieg, auch wenn wir deutlich besser spielen können", sagte BBU-Coach Christian Ponz nach dem ...