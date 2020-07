Der Titelkampf in der 2. Liga wird am Freitag zum Krimi. Mittendrin: Gerald Baumgartner. Der 55-jährige Oberndorfer will die SV Ried zurück in die Fußball-Bundesliga führen.

SN/gepa Gerald Baumgartner braucht im Titelkampf starke Nerven.