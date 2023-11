BBU verliert nach geglückter Aufholjagd in Verlängerung

Salzburger machten gegen die Basket Flames 17-Punkte-Vorsprung wett, unterlagen aber letztlich mit 79:81.

Die Basketballer der BBU konnten ihrer Tabellenführung in der Westgruppe der 2. Liga am Samstag nicht verteidigen. Die Salzburger mussten sich in Wien den Basket Flames mit 79:81 (72:72) nach Verlängerung geschlagen geben und rutschten durch die zweite Saisonniederlage auf Rang vier ab.

Phänomenaler Schlusssprint

Die Salzburger erwischten den leicht besseren Start in die Partie, danach wechselte die Führung bis kurz nach der Pause hin und her. Nach einen Trefferserie der Wiener konnte die BBU den Rückstand zur Halbzeit zumindest auf 30:35 verkürzen. Danach zogen die Gastgeber aber erst einmal davon und lagen zwischenzeitlich schon 17 Punkte voran. Mit einem phänomenalen Schlusssprint, den Asdren Drew Koka mit dem Treffer zum 72:72 vollendete, retteten sich die Salzburger noch in die Verlängerung.

Fünfte Fouls schwächten

Dort ging die BBU zwei Mal in Führung. Am Ende setzten sich aber die Flames durch, auch weil Salzburg durch die fünften Fouls von Robert Becker und Luka Kamber offensiv nicht mehr nachlegen konnten. "In der ersten Halbzeit sind wir leider durch einige Schwierigkeiten aus der Bahn geworfen worden und haben auch viele Fouls kassiert. Hut ab vor der Mannschaft, die sich im letzten Viertel noch mal aufgeopfert hat, um das Spiel auszugleichen", sagte Obmann-Stellvertreter Dusko Stojakovic. "Am Ende haben uns leider zwei Spieler mit jeweils fünf Fouls gefehlt und der letzte Wurf ging nicht rein." Becker hatte zuvor für Salzburg 24 Punkte erzielt. Noch erfolgreicher war nur Asdren Drew Koka, der zwei Punkte mehr warf.