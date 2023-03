BBU-Coach Christian Ponz: "Wir haben uns mehr erwartet"

Die Basketballunion hat den Aufstieg verpasst und wird auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen. Coach Christian Ponz erklärt die Gründe für das Ausscheiden und übt dabei auch Selbstkritik.

Am vergangenen Samstag war im Sportzentrum Nord alles angerichtet für ein Basketballfest. 400 Zuschauer inklusive Gästefans aus Mattersburg sorgten für eine tolle Atmosphäre im entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Viertelfinales in der zweiten Basketball-Bundesliga.

Umso größer war am Ende die Enttäuschung, dass die Burgenländer als klare 88:65-Sieger den Platz verließen. Damit sind die Salzburger im Kampf um den Aufstieg in die 1. österreichische Bundesliga ausgeschieden und werden auch in der nächsten Spielzeit in der 2. Liga spielen.

