BBU-Neuzugang wird auch Damen-Trainer - Obmann spielt weiter

Die BBU Salzburg bastelt weiter eifrig am Kader für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Nachdem mit Adrian Mitchell, Lorenzo O'Neal, Thomas Buchegger und Marko Rakic zuletzt wichtige Mannschaftsstützen gehalten werden konnten, gaben die Salzburger am Samstag einen ihren ersten Neuzugang bekannt. Kenan Biberovic verstärkt das Team, das nicht mehr auf Savo Blagojevic (Kufstein) und Rusmir Grosic (beruflich verhindert), sehr wohl aber auf seinen weiter spielenden Obmann Raphael Miksch bauen kann.



Neuzugang Biberovic wird auch Damen-Trainer der BBU

Los Angeles High School, Santa Monica City College, Los Angeles Trade Tech College - Kenan Biberovic wurde in den USA ausgebildet. Zuletzt war der gebürtige Serbe, der die US-Staatsbürgerschaft besitzt, für den TV Traunstein in der Bayernliga im Einsatz. "Ich freue mich auf die Herausforderungen mit der BBU Salzburg als Spieler und Coach", sagt der 35-jährige Neuzugang. Biberovic wird die Mozartstädter als Flügelspieler verstärken, aber auch als Coach des Damenteams agieren. Dafür bringt er viel Erfahrung aus Deutschland mit, wo er etwa beim Damen-Topteam TSV Wasserburg tätig war. Darüber hinaus ist er als Spieler äußerst erfolgreich im 3x3-Streetball unterwegs.



Obmann Miksch will auch als Spieler helfen

Unverändert bleibt die Situation von Spieler und Obmann Raphael Miksch. Der gebürtige Wiener, der vorrangig Energie von der Bank bringt, steuerte im Schnitt vier Punkte, drei Rebounds und eine Vorlage bei. "Ich freue mich als Spieler mein Team weiter zu unterstützen, um unsere Ziele zu erreichen. Mit diesem Team haben wir kommende Saison gute Chancen einen langen Lauf im Play-off hinzulegen. Ich freue mich auf die Saison und darauf Teil des Teams zu sein", betont der 25-jährige Aufbauspieler.