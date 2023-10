BBU Salzburg erkämpft Auftaktsieg in den Schlussminuten

Die Salzburger Falken gewinnen bei den Wörthersee Piraten vor allem dank einer kollektiv starken Defensivleistung.

Wer Altmeister Shawn Ray bei nur zwölf Punkten hält, hat viel richtig gemacht. Die BBU Salzburg hat sich am Samstag in der Auftaktrunde der 2. Basketball-Bundesliga bei Rays Wörthersee Piraten mit 61:51 durchgesetzt, dabei mehr mit der Defense als mit der Offense geglänzt. "Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert, haben nicht unseren Rhythmus gefunden. Aber wir haben Charakter gezeigt", sagt BBU-Chefcoach Christian Ponz, der in Klagenfurt auf den muskulär angeschlagenen Top-Neuzugang Luka Kamber verzichten musste. Das war zu spüren.

Kämpferisch starker Auftritt der BBU Salzburg

Die Gastgeber führten in den beiden ersten Vierteln über weite Strecken, doch die BBU kämpfte sich ins Match, glich pünktlich zur Halbzeitpause aus und übernahm danach das Kommando. "Wir haben das Tempo angezogen, viele Freiwürfe getroffen, am Rebound gut gearbeitet und als Team sehr gut verteidigt", betont Ponz, dessen Team fünf Minuten vor dem Spielende dennoch zurücklag. Erst in der Schlussphase gelangen die entscheidenden Punkte. Drew Koka (21 Punkte), Thomas Buchegger (10 von 11 Freiwürfen verwertet) und Robert Becker (17 Punkte, 11 Rebounds) ragten heraus. "Wir haben nie aufgegeben. Und die starke Defense war der Schlüssel zum Erfolg. Das ist ein super Sieg für uns." Dieser soll auch Kraft für das nächste schwere Auswärtsspiel geben. Gastgeber Kufstein wird am kommenden Samstag die Auftaktpleite gegen Deutsch-Wagram wettmachen wollen. Auch BBU-Trainer Ponz spricht von einem "absoluten Prüfstein".