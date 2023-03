BBU Salzburg ist nach Aufreger bereit für das Play-off

Salzburger Basketball-Zweitligist verzichtet im ersten Viertelfinalduell gegen Mattersburg Rocks auf Topspieler Drew Koka. Gegen ihn läuft ein Disziplinarverfahren.

Adrian Mitchell (Mitte), Robert Becker (l.) und Co. starten in das Play-off-Viertelfinale.

Die BBU Salzburg ist souverän in das Play-off der 2. Basketball-Bundesliga eingezogen. Zuletzt geriet der Motor des Zweiten der West-Conference aber ins Stocken. Während der im Osten drittplatzierte Gegner Mattersburg nach sieben Siegen in Serie mit viel Selbstvertrauen zum Auftakt der Viertelfinalserie über maximal drei Spiele am Samstag (18.30 Uhr) in die Sporthalle Alpenstraße reist, müssen die Salzburger Falken nach vier Niederlagen aus den vergangenen sechs Runden im Saisonfinale wieder zu alter Form finden.

"Mattersburg hat ein gutes, ...