BBU Salzburg plant großen Sprung

Herrenteam will sich Schritt für Schritt Aufstieg in die höchste Spielklasse nähern. Damenauswahl freut sich auf erste volle Zweitligasaison.

Neuer Modus mit zwei "Conferences" wie in der US-Topliga NBA, Aufstockung auf 14 Teams, hochkarätige Spielerverpflichtungen: Die zweite Basketball-Bundesliga hat vor Saisonstart im Oktober an Attraktivität gewonnen. Die BBU Salzburg will sie dennoch möglichst schnell verlassen. "Das große Ziel ist der Aufstieg in die erste Liga", sagt Trainer Christian Ponz, der auf einen Fünfjahresplan verweist. Nach dem Viertelfinaleinzug in der Vorsaison soll es im Play-off heuer einen weiteren Schritt nach oben gehen. "Wir sind stärker geworden und wollen gegen die Topteams nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen", sagt Ponz. Neuverpflichtungen wie der bundesligaerprobte Rückkehrer Lorenzo O'Neal, der nach seiner Dopingsperre wieder angreife, seien dafür kein Garant. "Wir müssen hart arbeiten und haben noch viel zu tun", betont der BBU-Coach.

Ernst wird es am zweiten Oktoberwochenende gegen die Basket Flames aus Wien. Eine Woche vorher wartet im Cup gegen die von Ex-Coach Aaron Mitchell betreuten Wörthersee Piraten die Generalprobe. "Bis dahin müssen wir bereit sein", sagt Ponz.

Den Saisonauftakt sehnt auch das BBU-Damenteam herbei, das in der Zweitligadebütsaison coronabedingt nur ein Spiel durchführen konnte. "Wir sind extrem motiviert", sagt Spielerin Jana Gschwandtner.