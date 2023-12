BBU Salzburg verpasst Revanche knapp

Die Salzburger halten in Mattersburg mit, unterliegen aber. Am Sonntag folgt die nächste schwere Aufgabe.

Die BBU Salzburg haben sich am Freitag nicht für das Ausscheiden im Play-off der Vorsaison in der 2. Basketball-Bundesliga revanchieren können. Die Salzburger Falken unterlagen den Mattersburg Rocks auswärts mit 66:70. Bereits am Sonntag (19.30 Uhr) empfangen sie in der Sporthalle Alpenstraße den Spitzenreiter der West-Gruppe, die Wörthersee Piraten.

Ausgeglichenes Spiel in Mattersburg

Die Salzburger, die ohne Mario Sucic und Thomas Buchegger im Burgenland spielten, starteten gut. Doch die Hausherren ließen sich vom frühen 3:10 nicht beirren, trafen vor allem aus der Distanz. Vier der fünf Treffer im ersten Viertel bescherten jeweils drei Punkte. Mit 14:14 ging es ins zweite Viertel. Das Spiel blieb auch danach ausgeglichen, wobei die Gäste nach zwei Vierteln (29:28), die Gastgeber aber vor dem Schlussabschnitt (49:47) knapp führten. Auch im Finale lag Mattersburg dann voran. BBU-Ass Luka Kamber machte es mit zwei Distanztreffern noch einmal spannend, doch die Trendwende gelang nicht mehr.



Verletzung störte Spielfluss

"Ein guter Kampf unserer Jungs in einem sehr engen Spiel. Leider hat sich Robert Becker im letzten Viertel etwas verletzt. Das hat uns dann aus den Rhythmus gebracht. Am Ende hat die Routine von Mattersburg den Ausschlag gegeben", sagt Teammanager Dusko Stojakovic, der in Hinblick auf Sonntag hinzufügt: "Wir haben eine lange Rückreise aus Mattersburg und dazu einige Verletzte. Gegen den Tabellenführer wollen wir dennoch einen guten Kampf liefern."