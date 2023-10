BBU Salzburg mit starkem Saisonauftakt: "Es ist viel Energie in der Mannschaft"

BBU-Trainer Christian Ponz über die Saisonziele, die Neuzugänge und einen möglichen Aufstieg.

Christian Ponz führt das Herrenteam der BBU Salzburg in die neue Saison.

Die Basketball-Saison ist seit Sonntag so richtig eröffnet. Nachdem das Damenteam der BBU Salzburg im Pokal Vienna United 31:78 unterlegen war, stiegen die von Christian Ponz betreuten Herren der "Falken" mit einem 73:67 über Mistelbach erstmals ins Achtelfinale auf.

Mistelbach stand in der Vorsaison im Finale der 2. Bundesliga. Ein geglückter Saisonauftakt, oder? Christian Ponz: Absolut. Wir waren ab der ersten Minute bereit, haben gegen ein starkes Team ein super Spiel gemacht.

Was ist in der Meisterschaft von der BBU zu erwarten? Auf jeden Fall wieder der Einzug ins Play-off. Wenn wir diszipliniert spielen, vor allem defensiv, und offensiv schlau auftreten, ist das möglich. Wir sind ehrgeizig und wollen um den Titel spielen.

In der Vorsaison war im Viertelfinale Schluss. Sollte heuer der große Coup gelingen: Wäre der Aufstieg überhaupt zu stemmen? Die neuen Führungskräfte im Vorstand, Wolfgang Stöglehner und Dusko Stojakovic, schaffen die nötigen internen Strukturen und suchen Sponsoren. Der Schritt nach oben ist groß. Es fehlen noch wirtschaftliche Partner.

Sportlich fehlen langjährige Stützen wie Adrian Mitchell oder Raphael Miksch. Wie wirkt sich das aus? Am Ball waren wir in der vergangenen Saison individuell stärker. Aber wenn wir eingespielt sind, können wir nun genauso effektiven Basketball spielen. Wir haben einen guten Mix. Unsere jungen Spieler werden immer besser.

Wie schlagen sich die Neuzugänge? Luka Kamber ist ein sehr wertvoller Spieler für uns - nicht nur als Werfer. Er bringt viel Erfahrung und Professionalität mit, hilft allen, besser zu werden. Auch Kazuhiko Yokoyama übernimmt Verantwortung. Durch ihn gewinnen wir viel Energie. Und auch Gabriel Calic und Mario Sucic zeigen ihre Qualität und, wie alle im Team, großen Willen.

Ihr Team ist also bereit für den Ligastart am Samstag bei den Wörthersee Piraten? Es dauert wohl noch, bis wir unseren Rhythmus voll gefunden haben. Aber die Vorbereitung ist gut gelaufen. Es ist viel Energie in der Mannschaft.