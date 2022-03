BBU Salzburg setzt Erfolgslauf fort

Der Basketball-Zweitligist schlug am Samstag auch Dornbirn. Nach dem fünften Sieg in Folge haben die Salzburger am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs noch die Chance sich den zweiten Platz und damit den Heimvorteil in den Play-offs zu sichern.

SN/burgschwaiger Marko Rakic steuerte 13 Punkte bei.

Die BBU Salzburg hat sich in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der 2. Basketball-Bundesliga am Samstag bei den Dornbirn Lions mit 59:70 durchgesetzt. Dabei war der Start gar nicht nach Wunsch verlaufen. Die Vorarlberger zogen dank eines 12:2-Laufs davon, mussten die Salzburger aber noch vor dem zweiten Viertel herankommen lassen. Vor allem BBU-Topspieler Guillermo Sánchez, am Ende mit 21 Punkten Salzburgs bester Werfer, lief dann im zweiten Abschnitt zur Hochform auf. Mit einer 42:30-Gästeführung ging es in die Halbzeit. Schwacher Start war schnell vergessen Nach der Pause blieb Salzburg souverän. Nach einem von beiden Seiten defensiv starken dritten Abschnitt stand es 58:42 für die Gäste. Auch im Schlussviertel kam keine Spannung mehr auf. Nachdem die BBU das erste Duell durch eine Strafverifizierung gewonnen hatte (nach der Dornbirner Absage wegen Coronafällen), war man diesmal sportlich überlegen. "Wir sind mit sehr wenig Energie ins Spiel gestartet. Im zweiten Viertel sind wir wesentlich besser rausgekommen und konnten den Angriff kontrollieren", sagt BBU-Coach Christian Ponz über die entscheidende Phase des Duells. Zweiter Platz noch in Reichweite Nach dem zwölften Saisonsieg hat der Tabellendritte der West-Conference weiter die Chance, sich noch auf den zweiten Platz zu verbessern. Dafür müssen Sánchez und Co. am Sonntag (20 Uhr) in der Sporthalle Alpenstraße aber die Jennersdorf Blackbirds schlagen. Die im Osten drittplatzierten Burgenländer könnten auch im Play-off der Gegner sein.