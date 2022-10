BBU Salzburg setzt Erfolgslauf fort

Die Salzburger Basketballer hatten mit den Basket Flames am Samstag keine Mühe und bleiben in der 2. Bundesliga makellos. Glanzvoll war der Auftritt aber nicht.

Die BBU Salzburg hat auch das dritte Saisonspiel in der 2. Basketball-Bundesliga gewonnen. Nach dem im Schlussviertel errungenen 86:76-Heimsieg gegen die Wörthersee Piraten sowie dem 110:67-Erfolg bei den Upper Austrian Ballers in Gmunden schlugen die Salzburger Falken am Samstag erstmals ein Team aus der zweiten Conference, der Ost-Gruppe. Gegen die Basket Flames aus Wien war der 78:49-Heimsieg in der Sporthalle Alpenstraße nie in Gefahr. Die BBU bleibt damit neben KOS Celovec als einziges Team in der West-Conference unbesiegt.

Heimsieg nahm früh Formen an

Adrian Mitchell war mit 17 Punkten erneut erfolgreichster Werfer der Gastgeber. Luka Milovac (15) und Drew Koka (13) steuerten ebenfalls einige Punkte bei. Weil der Heimsieg früh Formen annahm, konnte Cheftrainer Christian Ponz rotieren und einigen (jungen) Spielern wie Andreas Salihovic oder Marvin Hylton mehr Einsatzzeit geben als üblich. Das machte sich in der zweiten Halbzeit in vielen wilden Spielszenen bemerkbar. Geglänzt wurde selten.