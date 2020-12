BBU Salzburg überrascht mit Sieg im Westderby

Einen unerwarteten 82:78-(37:47)-Sieg gegen die Swarco Raiders Tirol feierte die BBU Salzburg in der 2. Basketball-Bundesliga.

Die Salzburger nahmen den Schwung aus dem Auswärtssieg in Klagenfurt mit. Allerdings dauerte es bis zur Halbzeitpause, ehe die BBU so richtig in Fahrt kam und einen Zehnpunkte-Rückstand noch umdrehte.

"Es war ein sehr intensives, hart umkämpftes Spiel. Unser Gegner war größer und stärker, aber wir haben den Kampf angenommen und gewonnen" , fasst Kapitän Luka Milovac das Spiel zuammen.

Am 19. Dezember folgt bei den Lions Dornbirn das letzte Spiel des Jahres.

Für die BBU Salzburg spielten: Diaz del Rio Foces (27 Punkte, 5 Dreier), Sánchez, Mitchell und De La Cruz (je 13, 1), Milovac (7), Rakic (6), Miksch (3, 1).

