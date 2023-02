BBU Salzburg verpasst Chance im Kampf um Spitzenplatz

Die BBU Salzburg hat am Samstag zu Hause gegen die Mistelbach Mustangs verloren. Der Basketball-Zweitligist unterlag trotz 36 Punkten von Adrian Mitchell dem Topteam aus dem Osten mit 83:92. Der Kampf um die Spitzenposition vor den Play-offs bleibt offen.

Mit einem Sieg hätte die BBU Salzburg den ersten Platz in der West-Conference absichern können. Und im dritten Viertel waren die Falken am Samstag auch auf dem besten Weg zu einem Heimerfolg in der Sporthalle Alpenstraße. Doch Mistelbach schlug mit einem ausgezeichneten Schlussabschnitt zurück.

BBU Salzburg dreht auf

Zuvor hatte Salzburg schwach begonnen. Das Gästetrio Zdenek Nehyba, Jan Kozina und Maximilian Girschik traf nach Belieben. Die Mustangs führten deutlich, doch Mitchell und Co. kamen noch vor der Pause zurück. 47:47 stand es nach zwei Vierteln. Danach legten die Salzburger einen weiteren Gang zu. Drew Koka und Kapitän Luka Milovac setzten sich immer wieder durch. 68:57 lautete der Spielstand vor dem Schlussabschnitt.

Mistelbach dreht auf

Doch plötzlich drehte Mistelbach den Spieß um. Besonders Christoph Leydolf machte es den Falken schwer mit guter Verteidigung und starker Trefferquote aus der Distanz. Salzburg fehlte die letzte Durchschlagskraft und ließ in den abschließenden zehn Minuten 35 Punkte zu. "Eine schmerzhafte Niederlage. Wir haben heute zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Im zweiten und dritten Viertel waren wir gut, aber der Start und das Ende waren fatal. Gratulation an Mistelbach, das wir hoffentlich in den Playoffs wiedersehen werden", sagt BBU-Assistenztrainer Dimitris Mouratoglou.