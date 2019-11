Der Unteracher Beachvolleyballer präsentiert sich im Trainingslager in Südafrika in Frühform.

Während sein neuer Partner Lorenz Petutschnig in Wien fleißig an seiner lädierten Schulter arbeitet, trainiert Florian Schnetzer seit zwei Wochen unter der Sonne Südafrikas. Neben Kraft-, Fitness- und Intervall-Training stehen viele Balleinheiten mit einheimischen Spielern auf der Tagesordnung. Wie gut er schon in Form ist, zeigte der Unteracher beim ersten von drei geplanten Turnierauftritten in Kapstadt. Gemeinsam mit Interimspartner Tawanda Mafuva spielte der 30-Jährige groß auf und gewann sein Auftaktturnier.

"Ich will es noch einmal voll wissen und fokussiere mich jetzt rein auf den Sport. Es ist richtig cool, wie viel Energie ich dadurch in jedem einzelnen Training habe", ist Schnetzer schon heiß auf die anstehende Saison.

Quelle: SN