Salzburger Beachvolleyballer verloren gegen slowenisches Duo in drei Sätzen.

Laurenz Leitner und Laurenc Grössig sind am Samstag bei der U22-EM in Baden im Achtelfinale ausgeschieden. Da sie am Vortag ihr letztes Spiel der Gruppenphase knapp verloren hatten, mussten sie am Vormittag in die Zwischenrunde, wo sie auf die Slowaken Michal Trubac und Bruno Pavlicko trafen.

Bei einsetzendem leichten Regen fanden die Österreicher schneller ins Spiel und wirkten von Beginn an konzentriert und gut eingestellt. Mit starken Aufschlägen und harten Angriffsschlägen setzten Leitner und Grössig den Gegner schwer unter Druck und zwang sie zu Fehlern. So ging der erste Satz mit 21:14 an die Salzburger.

Im zweiten Durchgang hielten die Slowaken zunächst zwar besser. Mit Fortdauer des Matches erhöhten die Salzburger aber das Tempo und spielten wieder mit mehr Selbstbewusstsein auf. Mit 21:18 fixierten sie schließlich den Einzug ins Achtelfinale gegen die Slowenen Crtomir Bošnjak und Rok Bracko.

Bei leichtem Regen und Windstille konnte Leitner seine Servicestärke anfangs noch nicht ausspielen und tat sich generell schwer, ins Match zu finden. Dennoch hielt das Salzburger Duo den Satz bis zum Schluss offen, musste sich aber nach Abwehr eines Satzballes letztlich doch mit 22:24 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang gelang den Österreichern das erste Break. Zudem kam Leitner immer besser ins die Partie und punktete mit guten Blocks und druckvollem Service. So erzwangen sie mit 21:15 einen Entscheidungssatz.

Dort fiel die Entscheidung erst beim Stand von 10:10. Der sonst stark aufspielende Grössig schlug erst einen Ball ins Aus, dann den nächsten ins Netz. Diese Zwei-Punkte-Führung ließen sich die Slowenen nicht mehr aus der Hand nehmen und zogen mit 15:12 ins Viertelfinale ein.

Neben Leitner/Grössig schaffte aus Österreichs Team nur das Damen-Duo Ronja Klinger/Julia Mitter ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale. Die Turnier-Favoritinnen aus Russland, Maria Voronina/Mariia Bocharova, erwiesen sich aber als zu stark für die jungen Österreicherinnen und setzten sich mit 21:17 und 21:16 durch.