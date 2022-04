Hörl greift in Thailand nach einer Medaille

Nach drei Siegen an der Seite von Alexander Horst wartet am Sonntag Halbfinalduell.

Der Saalfeldner Beachvolleyballer Julian Hörl ist mit seinem neuen Partner Alexander Horst beim Future-Turnier in Songkhla, Thailand, in der Erfolgsspur. Durch Siege über die US-Amerikaner Cody Caldwell und Adam Roberts (21:15, 21:13) sowie die Lokalmatadoren Surin Jongklang und Banlue Nakprakhong (24:26, 21:17, 15:11) zog das routinierte ÖVV-Duo direkt ins Viertelfinale des internationalen Wettkampf der dritten Kategorie ein. Im Duell mit Bradley Fuller/Sam O'Dea aus Neuseeland behielten Hörl/Horst nach Satzrückstand 18:21, 23:21 und 15:5 die Oberhand. Das Duo greift somit am Sonntag nach einer Medaille.