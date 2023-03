Hörl/Horst gehen in La Paz früh baden

Der Saisonstart für die Salzburger Olympiahoffnung Julian Hörl hätte besser laufen können. Ein Sieg und zwei Niederlagen bedeuten in Mexiko den 17. Rang.

Im Badeort La Paz in Mexiko konnten sich Julian Hörl und Alexander Horst beim ersten FIVB Challenger Event der neuen Saison kürzer als erhofft auf dem Sandplatz austoben. Nach einer Auftaktniederlage gegen ihre Landsleute Robin Seidl und Moritz Pristauz, die mit 14:21, 21:12 und 15:11 die Oberhand behalten hatte, schlugen Hörl/Horst die Brasilianer Arthur/Adrielson in drei umkämpften Sätzen mit 21:23, 21:18 und 17:15. In der Zwischenrunde unterlag das Duo den Franzosen Lyneel/Bassereau Rémi mit 20:22, 23:25, was den 17. Rang bedeutet.

Leitner/Pascariuc scheiterten in der Qualifikation

Während Hörl/Horst erst im Hauptbewerb eingestiegen waren, mussten sich die Salzburger Laurenz Leiter und Paul Pascariuc in der Qualifikation beweisen. Für das Duo war gegen Evan Cory/Logan Webber (USA) gleich in der ersten Runde mit 19:21, 19:21 Endstation (Rang 33). Die österreichischen Teams bleiben in Mexiko. In Tepic findet in der kommenden Woche ein Elite-Turnier statt, wo zuerst die Qualifikation zu überstehen ist.