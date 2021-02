Beachvolleyballer Julian Hörl wird in Düsseldorf in einem Nationenturnier für Österreich aufschlagen.

Wird Düsseldorf zum Cordoba der Beacher? Beim "Nations Clash" in Düsseldorf matchen sich ab Donnerstag Teams aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz um den Turniersieg. Jeweils zwei Duos treten für ein Land an. Julian Hörl ist nach seinem erfolgreichen Antreten bei der German Beach Trophy an selber Stelle wieder mit von der Partie. Der Saalfeldner bildet ein Gespann mit Moritz Pristauz. Dessen Partner Martin Ermacora fällt verletzungsbedingt aus. Zweites rot-weiß-rotes Duo sind die unverwüstlichen Vizeweltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst.



"Es tut mir leid für Martin und ich wünsche ihm gute Besserung", sagt Julian Hörl. "Als mich Moritz gefragt hat, sagte ich sofort zu, weil ich mich freue, einen weiteren Wettkampf mit den Topteams aus Europa zu haben. Das ist in einer Zeit, in der die Austragung internationaler Turniere grundsätzlich unsicher ist, unglaublich viel wert."

Ein Team um den deutschen Nationalspieler Alexander Walkenhorst hat das Event in einer Düsseldorfer Messehalle auf die Beine gestellt. Mehr als 400.000 Zuseher pro Tag haben schon in der Vorrunde der Beach Trophy auf dem Streamingportal Twitch.tv mitgefiebert. Hörl feierte mit dem Slowenen Nejc Zemljak in sieben Spielen sechs Siege. Das Duo wird in den Playoffs ab 10. Februar wieder ins Geschehen eingreifen.

Quelle: SN