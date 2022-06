Julian Hörl kämpft in Klaipeda um Medaillen

Der Saalfeldener zog mit Partner Alexander Horst in Litauen ins Halbfinale ein. Florian Schnetzer mit Lorenz Petutschnig in Innsbruck.

Julian Hörl und Alexander Horst wollen am Sonntag in Klaipeda/Litauen erstmals auf der World Beach Pro Tour gemeinsam auf dem Podest stehen. Der junge Saalfeldner und der 39-jährige Wiener schafften am Samstag durch Siege über die Neuseeländer Bradley Fuller/Sam O'Dea (21:15, 21:16) und die Polen Jakub Szalankiewicz/Mateusz Florczyk (21:17, 16:21, 15:12) den Einzug ins Halbfinale. Dort trifft das neu formierte österreichische Duo auf die Finnen Jyrki Nurminen und Santeri Siren.

Beim BeachEvent in Innsbruck kämpft am Sonntag ebenfalls ein Salzburger um Medaillen. Florian Schnetzer setzte sich mit Partner Lorenz Petutschnig erst in der Zwischenrunde in zwei Sätzen gegen die Tschechen Bercik/Ruml durch. Im Viertelfinale rangen die beiden dann deren Landsleute Kufer/Waber nach Abwehr mehrerer Matchbälle mit 15:21, 24:22, 18:16 nieder. Im Halbfinale treffen sie in einem Österreicher-Duell auf Clemens Doppler und Thomas Kunert, gegen die sie in der Gruppenphase noch in drei Sätzen verloren haben. Mit Platz fünf musste sich das Salzburger Duo Laurenz Leitner/Paul Pescariuc begnügen. Die beiden waren zwar als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale aufgestiegen. Dort mussten sie sich aber den Tschechen Bercik/Dzavoronok geschlagen geben.