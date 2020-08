Bei den Beachvolleyball-Titelkämpfen in Baden kämpft Julian Hörl am Sonntag als einziger Salzburger um Medaillen.

Vor einer Woche haben der Saalfeldener Beachvolleyballer Julian Hörl und sein niederösterreichischer Partner Tobias Winter bei den Baden Open noch am Finaltag zusehen müssen, bei der Staatsmeisterschaft am selben Ort zeigen sich die beiden wieder besser eingespielt und kämpfen am Sonntag um den Einzug ins Finale. Der letzte Schritt dorthin wird allerdings beschwerlich, warten doch im Halbfinale die aktuell groß aufspielenden Titelverteidiger Robin Seidl und Philipp Waller, gegen die Hörl/Winter vor einer Woche noch glatt in zwei Sätzen verloren haben.

Zwei Salzburger Kollegen ausgeschaltet

Bei den Titelkämpfen in Baden verpasste Hörl erst den direkten Einzug ins Viertelfinale durch eine Dreisatzniederlage im letzten Gruppenspiel gegen Huber/Dressler. Im Entscheidungsspiel gegen Florian Schnetzer aus Unterach und seinen Kärntner Kollegen Lorenz Petutschnig setzte sich der Saalfeldener aber in zwei knappen Sätzen mit 20:18, 22:20 durch. Im Viertelfinale wartete dann mit Lorenz Leitner erneut ein Salzburger auf der anderen Courtseite. Gegen den Sohn des ÖVV-Präsidenten und seinen Wiener Partner Moritz Pristauz ging es über drei enge Sätze, wobei sich Hörl und Winter im entscheidenden Durchgang mit 15:13 durchsetzten.

Heiße Halbfinalduelle erwartet

Im zweiten Herren-Halbfinale treffen am Sonntag Alexander Huber und Christoph Dressler auf die Vize-Weltmeister von 2017 Clemens Doppler und Alexander Horst. Bei den Damen spielen die Strauss-Zwillinger Teresa und Nadine gegen Viktoria Fink und Eva Freiberger sowie Julia Radl und Anja Dörler gegen die topgesetzten Dorina Klinger und Lena Plesiutschnig um den Einzug ins große Finale.